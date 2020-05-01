Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
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В Приамурье число случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 72

ИА Порт Амур03:39

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:56

Еще 11 амурчан заболели коронавирусом

Амурская правдавчера в 03:55

5 новых случаев заражения коронавирусом в Амурской области подтверждены 2 мая

ГТРК Амур03:22

Количество случаев коронавируса в Приамурье перевалило за 70: за последние сутки выявили еще 5 заболевших

АСН2403:13

582 амурчанина контактировали с заболевшими коронавирусом

Телепортвчера в 21:23

Среди заболевших есть маленькие дети: количество амурчан заразившихся COVID-19 снова увеличилось

Амур.инфо03:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Авто

Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы

Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 09:40
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Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
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Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
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Футбол

Виллиан: если оставлю «Челси», хотел бы перейти в конкурирующий клуб

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что хотел бы выступать за лондонский клуб.
Чемпионат 05:32
Общество

Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
1,3K
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Общество

Роспотребнадзор сообщил, когда возможна вторая волна коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что осенью этого года возможна вторая волна пандемии коронавируса.
Экономика сегодня вчера в 06:52
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Общество

Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру.
Аргументы недели 05:38
3
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Политика

Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»

Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
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Армия и оружие

В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

ТАСС вчера в 17:01
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 30 апреля в 03:55
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Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК вчера в 08:45
160
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
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Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 06:23
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Общество

Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом

"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
3
Общество

В Красноярске на карантин закрыли общежитие

В сообщении на сайте мэрии указано, что дом располагается в Красноярске, на улице Краснопресненской, 31.
ГЛАС.RU 06:04
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Общество

Попова допустила передачу коронавируса с водой и едой

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 06:14
3
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
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Главное