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Известия
Известия

Еще пять человек задержаны после нападения в Париже

Еще пять человек задержаны после нападения на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse 25 сентября. Все пятеро были задержаны в ходе обыска в доме одного из подозреваемых, задержанных ранее.В источнике
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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже

РИА Новости14:46
ТАСС

AFP: еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже

ТАСС14:21
Коммерсантъ

Резню в Париже признали терактом

Коммерсантъ12:28
Интерфакс

Молодой пакистанец признался в нападении на людей в Париже

Интерфакс11:43
РБК

СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо

РБК12:20
Газета.Ru

Молодой пакистанец сознался в нападении на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Газета.Ru11:59
RT на русском

СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже

RT на русском15:40

Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

Рекомендации по предотвращению наступления серьезных карантинных ограничений дал гражданам РФ заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Что происходит13:41
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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфакс15:24
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Эксперт сравнил американский ПТРК Javelin и российский «Корнет»

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» 24 сентября сравнил боевые возможности американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и его российского аналога «Корнет».
Известиявчера в 03:42

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.
Взгляд.ру13:52
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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В Сирии из гранатомета был обстрелян российско-турецкий патруль

По данным неофициальных источников, 25 сентября по российско-турецкому военному патрулю, находившемуся предположительно в северной части провинции Идлиб в Сирии, был проведен обстрел из гранатометов боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».
Shraibikus News12:46
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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