Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
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Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
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Еще пять человек задержаны после нападения на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse 25 сентября. Все пятеро были задержаны в ходе обыска в доме одного из подозреваемых, задержанных ранее.В источнике
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