Еще пять человек задержаны после нападения на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse 25 сентября. Все пятеро были задержаны в ходе обыска в доме одного из подозреваемых, задержанных ранее.