Коронавирус

Первый каналПервый каналЕще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

В Москве из больницы в Коммунарке выписались еще пять пациентов, всего выздоровели 14 человек.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

В Москве число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 14

Коммерсантъ01:59

Анастасия Ракова: Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов

Вечерняя Москва01:10

Еще пять пациентов вылечили от коронавирусной инфекции в Москве

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:28

В Москве вылечились заразившиеся коронавирусом пять человек

ТАСС01:15

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

РИА Новости01:31

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов

Интерфакс01:05

Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 14

Москва 2401:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Гаджеты

Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro

Sibnet Новости вчера в 20:15
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

АТОР называла возможные сроки начала продаж туров из России за рубеж

Продажи туров из России за границу могут начаться летом.
Известия 05:54
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов, а также сотрудников аппарата Совфеда, которым больше 65 лет, уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.
Московский Комсомолец 04:38
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса

Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

С первым апреля: что изменится в России в следующем месяце

News.ru сообщает, что 1 апреля в России произойдет очередная индексация социальных пенсий, утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным на уровне 6,1%. Она затронет 4 млн человек.
Ридус 05:32
Общество

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 04:42
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город вчера в 07:04
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Театры

Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

Известия 05:19
Политика

Ситуация с коронавирусом находится под контролем, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заверил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, власть действует слаженно и эффективно.
РИА Новости 05:45
Происшествия

На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом

На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 05:21
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 вчера в 09:33
Экономика

Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

Некоторые ретейлеры находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов из-за решений, принятых государственными органами или головными компаниями филиалов зарубежных сетей.
ТАСС 04:02
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Здоровье

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 15%

В Югре растет заболеваемость гриппом и ОРВИ - за последнюю неделю прирост больных составил 22%.
Znak.com вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное