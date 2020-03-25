В Москве из больницы в Коммунарке выписались еще пять пациентов, всего выздоровели 14 человек.

Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

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