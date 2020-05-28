Коронавирус
Тульская прессаЕще шесть человек скончались в Тульской области от коронавируса
28 мая в Тульской области зарегистрирован рекорд по смертности заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба, в течение прошедших суток в Тульской области скончались шесть человек с подтвержденным Covid-19.
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Рекордное число туляков с коронавирусом умерли от пневмонии за минувшие сутки
Тульская служба новостей03:37
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Общество
Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
Известия 02:25
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Политика
В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
News.ru 02:47
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
В МИД РФ заявили о недостаточном расследовании роли Киева по делу МН17
Москва, 28 мая 2020, 12:25 — REGNUM Роль Киева в деле о сбитом в 2014 году над территорией Украины малайзийском Boeing, который выполнял рейс MH17, совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся этой трагедией, «по-настоящему» не расследовала.
REGNUM 05:25
Экономика
Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету
Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:39
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
В Челябинской области на семью депутатов завели уголовное дело
Следственный комитет завел на Валихана и Каиржана Тургумбаевых дело по статье о создании картеля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:26
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика
Налоговый режим для самозанятых начнет действовать в Приморье с июля
С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости вчера в 05:02
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 08:34
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53