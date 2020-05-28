28 мая в Тульской области зарегистрирован рекорд по смертности заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба, в течение прошедших суток в Тульской области скончались шесть человек с подтвержденным Covid-19.

Еще шесть человек скончались в Тульской области от коронавируса

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Шоу-бизнес Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.

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Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".

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