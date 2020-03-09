Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
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В Москве выявлены три новых случая коронавирусной инфекции

Газета.Ru11:22

В России диагностировали три новых случая заболевания коронавирусом

Екатеринбург Онлайн08:18

Еще три случая заражения коронавирусом выявили в Москве

РИАМО08:27

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Моя Москва.онлайн08:51

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

ТАСС08:12

В Москве нашли еще троих заразившихся коронавирусом

РБК08:07

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:58
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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.
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Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
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То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17

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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

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Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
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ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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