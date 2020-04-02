Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 18:37

В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 18:11

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 24вчера в 18:16

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфаксвчера в 18:09

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБКвчера в 18:00

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

РИА Новостивчера в 17:56
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в российском городе

В Ярославской области задержаны подозреваемые в массовом убийстве жителей частного дома в Ярославле.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 12:25
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.ру 00:07
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
АиФ Омск вчера в 23:45
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:30
Общество

Справки для передвижения на работу выдадут воронежцам

Справку работодатель обязан заполнить и выдать сотрудникам для передвижения от места жительства до работы.
Kursk.com вчера в 14:03
Политика

Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США

Капитал страны вчера в 02:13
Общество

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
RT на русском 31 марта в 19:28
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости вчера в 08:28
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить вместе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить вместе Павел Прилучный живет вместе с семьей.
Экспресс газета 01:24
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

Повышенный размер оплаты больничного Выступая с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, президент России Владимир Путин предложил установить оплату больничного не меньше одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц.
ТАСС 31 марта в 17:01
Наука

В Китае нашли эффективные антитела против нового коронавируса

Китайские ученые выделили несколько антител, которые считаются «чрезвычайно эффективными» для предотвращения проникновения нового коронавируса в клетки человека.
Суть событий вчера в 13:56
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Постановление подписал председатель правительства Правительство Саратовской области выпустило постановление о введении на территории региона пропускного режима.
Коммерсантъ Саратов 31 марта в 13:40
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Главное