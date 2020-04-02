Коронавирус
ИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
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