В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

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