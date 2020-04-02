Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Три пациента с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москва18:37

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве

Известия17:56

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс18:09

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК18:00

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 2418:00

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

РИА Новости17:56

В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

Коммерсантъ18:11
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Происшествия

В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом

Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 13:57
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Теннис

Уимблдонский турнир отменен из-за коронавируса

Турнир серии "Большого шлема" Уимблдон отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте турнира.
Sputnik Армения 14:08
Экономика

ЦБ России с 1 апреля приостановит покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля текущего года приостановит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение регулятора.
Мой Брянск 30 марта в 14:59
Общество

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни

Власти Чечни из-за коронавируса закроют границы республики с 5 апреля, сообщает «Грозный информ» со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.
Медиазона 09:05
Общество

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Lenta.ru 21:07
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Общество

Более 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ

«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.
ИА Красная Весна 16:03
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Живая Кубань вчера в 03:46
Политика

Россия меняет дату окончания Второй мировой войны

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 07:15
Финансы

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
RT на русском вчера в 07:18
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
Life.ru 11:10
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Общество

Трамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть

Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 23:02
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ 30 марта в 23:57
Происшествия

В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус

Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Lenta.ru 17:51
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Shraibikus News 02:03
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
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