Коронавирус
ИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Происшествия
В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Теннис
Уимблдонский турнир отменен из-за коронавируса
Турнир серии "Большого шлема" Уимблдон отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте турнира.
Экономика
ЦБ России с 1 апреля приостановит покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля текущего года приостановит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение регулятора.
Общество
Кадыров объявил о закрытии границ Чечни
Власти Чечни из-за коронавируса закроют границы республики с 5 апреля, сообщает «Грозный информ» со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Более 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ
«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Политика
Россия меняет дату окончания Второй мировой войны
Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Финансы
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Трамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть
Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Происшествия
В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус
Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".