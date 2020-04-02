В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество Кадыров объявил о закрытии границ Чечни Власти Чечни из-за коронавируса закроют границы республики с 5 апреля, сообщает «Грозный информ» со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.

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Политика Россия меняет дату окончания Второй мировой войны Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Общество Трамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть.

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