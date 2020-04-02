В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его информации, им диагностировали двухстороннюю пневмонию.

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

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