Коронавирус
РБКВ Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его информации, им диагностировали двухстороннюю пневмонию.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
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