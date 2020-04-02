Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его информации, им диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфаксвчера в 18:09

Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 24вчера в 18:16

Трое умерших пациентов с коронавирусом имели сопутствующие заболевания

Вечерняя Москва02:13

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБКвчера в 18:00

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

РИА Новостивчера в 17:56

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Моссоветвчера в 17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
Интерфакс 02:56
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Интернет

Huawei запустит в России бесконтактную оплату

Китайская компания Huawei запускает сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» на своих смартфонах в России с 10 апреля, сообщили в компании.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 31 марта в 17:00
Общество

В Италии вводят карточки на продукты

Владельцы небольших продуктовых точек раздают еду бесплатно, но это не спасает от краж и ограблений.
ToDay News Ufa 02:06
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Общество

Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики

Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Вести.Ru 02:06
Общество

Путин утвердил штрафы за фейки и нарушение карантина

Власти РФ ввели наказание за распространение фейков и нарушение карантинных мер для предупреждения распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 17:23
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Рамблер 02:04
Общество

Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
1rnd.ru 01:49
Общество

В Москве 140 человек вылечились от коронавируса

Комсомольская правда 02:41
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru вчера в 18:20
Общество

В Петербурге раскрыли состав продуктовых наборов для школьников

В Санкт-Петербурге рассказали о составе продуктовых пайков для школьников, пишет «Аиф-Петербург».
Санкт-Петербургские ведомости 02:46
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 31 марта в 11:01
Главное