Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Трое умерших пациентов с коронавирусом имели сопутствующие заболевания

Вечерняя Москва02:13

Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

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В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

ТАССвчера в 18:02

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБКвчера в 18:00

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 24вчера в 18:16

В Москве от коронавируса умерли еще три пациента

РЕН ТВвчера в 18:05
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Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
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Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах

Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Интерфакс 03:31
Политика

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В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
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Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
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Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
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Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК вчера в 10:44
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
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Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

В Москве нашли тело писателя Владимира Сирого

На юге Москвы найден мертвым писатель Владимир Сирый, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Российская газета 04:47
Общество

Сроки рассмотрения заявления на маткапитал сократили в три раза

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее сроки рассмотрения заявления на предоставление материнского катала.
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Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
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На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
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Общество

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
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Общество

В Новосибирске прилетевших из Таиланда туристов отправили на карантин

MedikForum.ru вчера в 12:28
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Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
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Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус

Ранее стало известно, что новобранцам Ростовской области будут измерять температуру до четырех раз в день.
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В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
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Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
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Кому в Польше понадобилось дразнить Трампа?

В интервью РАР эксперт заявила, что приняв «гуманитарную помощь» от России, Белый дом допустил ошибку и помог «Кремлю одержать большую пропагандистскую победу».
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Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.
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Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает

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Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
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«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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