Коронавирус
ИнтерфаксЕще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
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США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок
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Происшествия
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Общество
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Общество
В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
Общество
В Новосибирске прилетевших из Таиланда туристов отправили на карантин
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В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
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Армия и оружие
Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус
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Происшествия
В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус
Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
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Общество
Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
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Политика
Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников
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«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
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Экономика
«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков
В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.