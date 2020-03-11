Энергетика
Ореанда-НовостиНесколько стран объявили нефтяную войну России
Некоторые из входящих в ОПЕК государств объявили Российской Федерации нефтяную войну. Так, Ирак, Кувейт и ОАЭ заявили об огромных скидках для тех, кто купит ценный ресурс на их территории. Об этом сообщает издание «Bloomberg».
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России
Российский Диалог12:29
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Комментарии
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Общество
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Хоккей
ХК «Спартак» ждет решение КХЛ по матчу плей-офф с московским «Динамо»
Московский "Спартак" ждет решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы понять, как проводить домашний матч Кубка Гагарина против московского "Динамо" из-за ситуации с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".
Политика
Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе
Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране
Украинское правительство предприняло ряд мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, введя трехнедельный карантин на всей территории страны.
Общество
Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3
Главная выставка в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) отменена из-за коронавируса.
Энергетика
The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти
Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Армия и оружие
Боевики сбили в Сирии российский беспилотник «Орлан-10»
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Космос
На Байконуре образовалась очередь из «Прогрессов»
Спорт
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать
Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Общество
В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Футбол
Луиз Адриано повторил достижение Неймара
«Палмейрас» на своем поле выиграл у «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1). Хет-трик в составе хозяев оформил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.