Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиНесколько стран объявили нефтяную войну России

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Некоторые из входящих в ОПЕК государств объявили Российской Федерации нефтяную войну. Так, Ирак, Кувейт и ОАЭ заявили об огромных скидках для тех, кто купит ценный ресурс на их территории. Об этом сообщает издание «Bloomberg».
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