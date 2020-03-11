Энергетика

Газета.RuГазета.RuЕще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg. Сообщается, что Ирак готов продавать за цену ниже на 5$ за баррель для Азии, Кувейт сообщил о снижении на 6$. Арабские Эмираты заявили о намерении увеличить поставки нефти.
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Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru11:13

Bloomberg: Ирак, Кувейт и Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией объявили нефтяную войну России

Эхо Москвы12:31

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Газета.Ru14:52

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

News.ru14:23

СМИ: Три страны объявили России «нефтяную войну»

Росбалт16:29

Несколько стран объявили нефтяную войну России

Ореанда-Новости13:34

Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России

Российский Диалог12:29
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Комментарии

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