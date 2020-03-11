Энергетика
Газета.RuЕще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg. Сообщается, что Ирак готов продавать за цену ниже на 5$ за баррель для Азии, Кувейт сообщил о снижении на 6$. Арабские Эмираты заявили о намерении увеличить поставки нефти.
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Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России
Российский Диалог12:29
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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