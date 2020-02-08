Общество

REGNUMREGNUMЕще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава. Таким образом общее число инфицированных выросло до 64 человек.
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