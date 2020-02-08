Общество
REGNUMЕще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава. Таким образом общее число инфицированных выросло до 64 человек.
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Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Экономика
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Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Происшествия
В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе
По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Происшествия
В Ухане от коронавируса скончался гражданин Японии
Японский гражданин скончался в китайском городе Ухань, предположительно, от коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла белорусов
Хоккеисты олимпийской сборной России в контрольном матче переиграли команду Беларуси.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Происшествия
В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
Общество
Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Кино
Первые фото со съемок нового сезона «Сватов» попали в сеть
В группе сериала «Сваты» в социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии со съемок нового сезона.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Хоккей
«Даллас» Радулова уступил «Миннесоте»
В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд».
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Космос
Новый солнечный телескоп сделал удивительные снимки Солнца в деталях
Новейший солнечный телескоп NSF начал производить первые снимки солнца – наиболее детальные из всех известных изображений светила, сообщает phys.org.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Наука
Овощи помогут в лечении жировой болезни печени
Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.