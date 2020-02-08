Общество
Говорит МоскваЧисло заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61
Лайнер Diamond Princess стоит на якоре в бухте у порта Йокогамы, к югу от Токио. На борту находятся 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа из 56 стран мира. По данным дипломатов, среди туристов 24 гражданина России.
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Двое молдаван, находящихся на борту японского круизного лайнера, не заражены коронавирусом
КП - Молдовавчера в 10:24
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Авто
Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Наука
Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие
Политика
Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии
Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Хоккей
Овечкин стал главной звездой дня в НХЛ
Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Гаджеты
Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля
Буквально сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил о распродаже смартфонов, в честь Дня святого Валентина.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Технологии
Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Политика
Жириновский предложил Трампу отметить провал импичмента в Майами
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в письме к американскому президенту Дональду Трампу с поздравлениями в связи с окончанием процедуры импичмента.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.