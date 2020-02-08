Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваЧисло заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61

Лайнер Diamond Princess стоит на якоре в бухте у порта Йокогамы, к югу от Токио. На борту находятся 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа из 56 стран мира. По данным дипломатов, среди туристов 24 гражданина России.
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Граждан РФ нет среди пассажиров судна в Японии, у которых выявлен коронавирус

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В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

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Двое молдаван, находящихся на борту японского круизного лайнера, не заражены коронавирусом

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