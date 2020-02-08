Лайнер Diamond Princess стоит на якоре в бухте у порта Йокогамы, к югу от Токио. На борту находятся 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа из 56 стран мира. По данным дипломатов, среди туристов 24 гражданина России.

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61

Авто Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.

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Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

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