Коронавирус
Московский Комсомолец Улан-УдэЕще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта. Все они - контактные лица уже заболевших.
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Еще у четырех человек в Бурятии тест предварительно подтвердил коронавирус
Интерфакс - Россиявчера в 08:35
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 07:59
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