Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта. Все они - контактные лица уже заболевших.

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус

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