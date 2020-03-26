Коронавирус
Московский Комсомолец Улан-УдэЕще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта. Все они - контактные лица уже заболевших.
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Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Московский Комсомолец Улан-Удэ07:59
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