За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове. Помимо этого коронавирус добрался до Полысаево и города Ленинск-Кузнецкий.

В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус

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