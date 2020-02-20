Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

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