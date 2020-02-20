Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЕще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
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Коронавирус диагностирован еще у двоих россиян с Diamond Princess

Народные новости00:14

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:32

Коронавирус нашли у еще двух россиян с круизного лайнера в Японии

РБКвчера в 23:27

Еще у двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:44

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 23:26

Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус

ТАССвчера в 23:20

Умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, которые заболели коронавирусом

Эхо Москвы02:00
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Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Авто

Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe

В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Известия вчера в 03:20
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Происшествия

Гендиректора «Титановой долины» арестовали по обвинению во взятке

Российская газета 00:54
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Стриженовы отказались от премии в пользу Заворотнюк и Чернышева

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Технологии

В России распространяется новый метод воровства личных данных

Как удалось выяснить "Известиям", у маркетологов набирает популярность технология, позволяющая определять номера пользователей, если они заходят на сайт с мобильных устройств.
РЕН ТВ 16 февраля в 23:35
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Армия и оружие

30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»

Lenta.ru 01:48
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Происшествия

В лобовом ДТП в Твери погиб человек

По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Tvtver.ru 01:23
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 18 февраля в 06:15
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru вчера в 04:05
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 18 февраля в 04:48
Кино

Фотография Нео и Тринити из новой «Матрицы» появилась в Сети

Снимок, сделанный во время со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, опубликовали в Сети, сообщает Independent.
Народные новости вчера в 12:10
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Баскетбол

Мужская баскетбольная сборная России готовится к отбору на Евро-2021

Телеканал Санкт-Петербург 18 февраля в 14:47
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
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