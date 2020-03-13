Коронавирус
Вести.RuЕще у одного футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы обнаружен вирус COVID-19. Аргентинский футболист стал вторым игроком чемпионов Италии, у которого был выявлен коронавирус. Ранее инфекция была обнаружена у защитника Даниэле Ругани.
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Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Согласно официальному сообщению, развёртывание стратегических бомбардировщиков в Европе позволит лётчикам изучить театром военных действий, а также «демонстрирует верность США союзникам и партнерам».
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Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
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Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
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Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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В ЦБ подчеркнули устойчивость финансовой системы России
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