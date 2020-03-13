Коронавирус

Вести.RuВести.RuЕще у одного футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы обнаружен вирус COVID-19. Аргентинский футболист стал вторым игроком чемпионов Италии, у которого был выявлен коронавирус. Ранее инфекция была обнаружена у защитника Даниэле Ругани.
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У футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

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РЕН ТВвчера в 19:31

Еще у одного футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

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