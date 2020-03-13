У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы обнаружен вирус COVID-19. Аргентинский футболист стал вторым игроком чемпионов Италии, у которого был выявлен коронавирус. Ранее инфекция была обнаружена у защитника Даниэле Ругани.

Еще у одного футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Финансы Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Здоровье Опубликована актуальная информация о коронавирусе Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.

Общество Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Политика Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.

Космос Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.