Коронавирус

Вести.RuВести.RuЕще у одного футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы обнаружен вирус COVID-19. Аргентинский футболист стал вторым игроком чемпионов Италии, у которого был выявлен коронавирус. Ранее инфекция была обнаружена у защитника Даниэле Ругани.
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Дибала заразился коронавирусом. Это уже второй игрок «Ювентуса» с данным диагнозом

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