Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт. По ее словам, все зараженные госпитализированы.

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

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