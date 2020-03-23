Коронавирус
Газета.RuЕще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт. По ее словам, все зараженные госпитализированы.
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Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Игры
Half-Life: Alyx занимает около 67 Гб дискового пространства
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Футбол
Слуцкий назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал трех лучших футболистов нынешнего сезона чемпионата России.
Политика
Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается
В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы
Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Происшествия
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Гаджеты
Бизнес независимых продавцов на площадке Amazon начал страдать
Как сообщает Bloomberg, начал страдать бизнес независимых продавцов, которые использовали площадку Amazon для распространения собственной продукции.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Шестидесятилетняя жительница Великобритании Клэр Герада, которая работает врачом, подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как ей удалось вылечиться.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Политика
ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию
Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Общество
Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку
Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».