Вспышка коронавируса зафиксирована еще в одном клубе Российской премьер-лиги. Теперь в роли пострадавших - "Оренбург", в полном составе севший на карантин. Тесты на COVID-19 дали 8 положительных результатов.

Еще в одном клубе РПЛ выявили вспышку коронавируса

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