Коронавирус
Газета.RuЕще в одном клубе РПЛ выявили вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса зафиксирована еще в одном клубе Российской премьер-лиги. Теперь в роли пострадавших - "Оренбург", в полном составе севший на карантин. Тесты на COVID-19 дали 8 положительных результатов.
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Общество
Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка
Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка.
Комсомольская правда 19:14
Происшествия
Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске
Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.
АСТВ 19:31
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Футбол
Клопп посвятил чемпионство Джеррарду
Спорт-Экспресс 17:52
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Экономика
Аппетит уходит - не время еды
Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество.
Российская газета 13:54
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Наука
В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Культура
«Дисней» сменит тематику двух аттракционов из-за обвинений в расизме
Из-за обвинений в расизме «Дисней» сменит тематику аттракционов в двух своих парках, 25 июня сообщается на сайте компании.
ИА Красная Весна 19:31
Общество
Семьям с детьми до 16 лет выплатят дополнительные 10 000 рублей
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ОПФР по Волгоградской области, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.
МТВ онлайн 23 июня в 12:00
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа вчера в 07:44
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru 23 июня в 23:38
Общество
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
Спорт
Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA
Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Советский спорт вчера в 09:54
Футбол
Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре
Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
Евро-футбол.ру 12:50
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43