Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще в одном клубе РПЛ выявили вспышку коронавируса

Вспышка коронавируса зафиксирована еще в одном клубе Российской премьер-лиги. Теперь в роли пострадавших - "Оренбург", в полном составе севший на карантин. Тесты на COVID-19 дали 8 положительных результатов.
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Букмекеры сняли с линии матч «Оренбург» — «Краснодар» из-за коронавируса в клубе РПЛ

Чемпионат09:13

Шесть футболистов «Оренбурга» сдали положительные тесты на COVID-19

RT на русском10:38

«Оренбург»: «В клубе восемь случаев коронавируса: шесть у футболистов и два — у сотрудников команды»

Sport24.ru07:52

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью

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В «Локомотиве» отреагировали на выявление случаев заражения коронавирусом в «Оренбурге» после очного матча

Матч ТВ08:10

В ФК «Оренбург» снова выявлены случаи заражения коронавирусом

Orenday.ru06:39

«Оренбург» пренебрег регламентом РПЛ: все игроки основы и «молодежки» под угрозой заражения коронавирусом

Metaratings10:26
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Общество

Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка

Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка.
Комсомольская правда 19:14
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Происшествия

Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске

Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.
АСТВ 19:31
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Футбол

Клопп посвятил чемпионство Джеррарду

Спорт-Экспресс 17:52
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
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РБК 16:40
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Аппетит уходит - не время еды

Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество.
Российская газета 13:54
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело 03:49
Наука

В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор

Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
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Культура

«Дисней» сменит тематику двух аттракционов из-за обвинений в расизме

Из-за обвинений в расизме «Дисней» сменит тематику аттракционов в двух своих парках, 25 июня сообщается на сайте компании.
ИА Красная Весна 19:31
Общество

Семьям с детьми до 16 лет выплатят дополнительные 10 000 рублей

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ОПФР по Волгоградской области, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.
МТВ онлайн 23 июня в 12:00
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
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Общество

Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
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Армия и оружие

Россия модернизирует «Искандеры»

Вестник Кавказа вчера в 07:44
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Космос

Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов

Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru 23 июня в 23:38
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Общество

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Спорт

Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA

Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Советский спорт вчера в 09:54
Футбол

Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре

Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
Евро-футбол.ру 12:50
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Происшествия

Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
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