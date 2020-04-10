Коронавирус
РИАМОЕще 8 человек с коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались восемь пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, им было от 39 до 84 лет, общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 58 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
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Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Здоровье
Медики пока не выяснили, какие последствия COVID-19 ждут излечившихся
Авдеев напомнил, что после гриппа AH1N1, который наблюдается в России в последние годы, "были крайне тяжёлые пациенты, у небольшой доли остался легочный фиброз, но у подавляющего большинства легочная ткань восстановилось полностью".
Интерфакс 04:06
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течении последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна 02:04
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Технологии
Google и Apple встроят отслеживание коронавируса в свои ОС
Всемирноизвестные корпорации Google и Apple создадут новую технологию для мониторинга заболевших COVID-19.
Моя Москва.онлайн 04:43
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
В Подмосковье введут пропускной режим
В Московской области с 13 апреля поэтапно вводится пропускной режим для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество
В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина
В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому.
Российская газета 05:11
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В России диагностировали коронавирус еще у 1786 человек за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались.
Компания вчера в 03:31
Общество
Доктор Мясников: статистика коронавируса говорит о «русском чуде»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о существовании «русского чуда» в борьбе с коронавирусной инфекцией.
АБН 05:13
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Вывозной рейс для россиян из Антальи в Москву отменен
Рейс из Антальи в Москву, которым должны были улететь россияне, переносится на неопределенный срок.
Газета.Ru вчера в 18:24
Общество
Бухгалтерскую отчетность отложить до 30 июня могут не все
Постановлением от 2 апреля 2020 года № 409 Правительств РФ продлило на три месяца установленные НК РФ сроки сдачи отчетности, приходящиеся на март – май 2020 года.
Бухгалтерия.ру 09 апреля в 06:45
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
В Свердловской области сегодня, 11 апреля, зафиксировано ещё 13 случаев заболевания коронавирусом.
Уральский меридиан 04:32
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM вчера в 07:25
Общество
В Саратовской области выявлено 30 случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на 4 человека.
Регион 64 08 апреля в 14:19
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23