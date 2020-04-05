Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 58 человек, за сутки умерли восемь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Оперштаб: В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

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В Москве умерли еще восемь человек с коронавирусом

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Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:45

В Москве скончались восемь человек с коронавирусом

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В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 16:34

В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:34
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В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

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В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

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Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

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