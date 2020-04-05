Число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 58 человек, за сутки умерли восемь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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