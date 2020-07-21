Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЕщенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

КДК РФС наказал защитника «Спартака» Ещенко за футболку с неприличными словами

Sport.ru14:00

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка и оштрафован на 50 тысяч рублей за футболку после игры с «Зенитом»

Спорт-Экспресс13:20

Ещенко дисквалифицирован на 3 матча КР и оштрафован на 50 тыс. рублей за майку, показанную после матча с «Зенитом»

Sport24.ru13:27

Ещенко за футболку с медведем дисквалифицировали на 3 матча Кубка и оштрафовали на 50 тысяч рублей

Sports.ru13:21

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

РИА Новости13:32

На заседании КДК Ещенко заявил, что надеть майку его попросила жена

Metaratings13:52

Глава КДК: Ещенко сказал, что майку его просила надеть жена, ведь он любит медведей

Чемпионат13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
84
Армия и оружие

В США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Lenta.ru 14:02
466
Экономика

«Газпром» продал 34% в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34% в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
137
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
470
Хоккей

Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин номинирован на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона, сообщает Sportsnet в Twitter.
Газета.Ru 13:23
Интернет

Kaspersky: мошенники выдают вредоносное ПО за сериалы Netflix

Специалисты "Лаборатории Касперского" за полтора года выявили более 22 тыс. попыток заражения девайсов вредоносными программами.
iReactor 10:29
1
Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
139
Армия и оружие

В телефоне уничтоженного диверсанта нашли кадры переброски американских военных на Донбасс

В Сети появились кадры отправки на Донбасс американских военных.
Rusvesna.su 13:59
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

Evo-rus.com 09:07
257
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
249
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
185
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
44
Путешествия

Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции

ToDay News Ufa 11:54
55
Политика

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
720
Единоборства

Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

Bethub.org 11:01
Единоборства

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей

Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
2
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
37
Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн

Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
36
Финансы

Официальный курс евро снизился более чем на рубль

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
РИА Новости 08:57
8
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
127
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
1,2K
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
277
Футбол

ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение засчитать техническое поражение ФК «Сочи» за неявку на игру 29-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».
RT на русском 13:41
Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
2,8K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,3K
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
622
Шоу-бизнес

Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным

По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 13:16
58
Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
265
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник московского «Спартака». За свою продолжительную карьеру трижды выходил в финал Кубка России, а также брал Кубок и Суперкубок Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Российский футбольный клуб
Советский и российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное