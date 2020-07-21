Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЕщенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

КДК РФС наказал защитника «Спартака» Ещенко за футболку с неприличными словами

Sport.ru14:00

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

РИА Новости13:32

Ещенко дисквалифицирован на 3 матча КР и оштрафован на 50 тыс. рублей за майку, показанную после матча с «Зенитом»

Sport24.ru13:27

Ещенко за футболку с медведем дисквалифицировали на 3 матча Кубка и оштрафовали на 50 тысяч рублей

Sports.ru13:21

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка и оштрафован на 50 тысяч рублей за футболку после игры с «Зенитом»

Спорт-Экспресс13:20

На заседании КДК Ещенко заявил, что надеть майку его попросила жена

Metaratings13:52

Глава КДК: Ещенко сказал, что майку его просила надеть жена, ведь он любит медведей

Чемпионат13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
44
Происшествия

Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке

Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.
Известия 13:47
83
Здоровье

Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России

В период февраль-март в Россию прибыли зараженные из Европы, которые завезли разнородный вирус.
Evo-rus.com 08:06
15
Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
596
Общество

Юрия Антонова экстренно доставили в больницу

Вести.Ru 08:37
35
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,3K
Шоу-бизнес

«Я на дне»: Накануне свадьбы Катя Кищук намекнула на расставание с женихом

Публикация в сторис выглядит, словно крик души, поскольку артистка призналась, что полностью опустошена и сейчас находится «на дне».
ГлобалМСК.ру 06:55
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
58
Происшествия

Умер начальник противопожарной службы Ростовской области

Блокнот Ростов-на-Дону 09:04
12
Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
832
Шоу-бизнес

Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам

В подписи к снимкам Навка заявляет, что очень любит музыку и танцы, ведь они сопровождают ее на протяжении всей ее жизни.
Территория новостей вчера в 08:01
11
Экономика

Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO

Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Авто

В Сети показали фото кроссоверообразного универсала Skoda Rapid

Pnzdrive вчера в 10:33
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
38
Спорт

Blasphemous через пару недель бесплатно и масштабно расширят

Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.
Игромания.ру вчера в 14:25
Наука

Мутация помогает некоторым людям различать до 100 млн цветов

Американские ученые пришли к выводу, что некоторые люди видят гораздо больше оттенков, чем предполагается.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
3
Здоровье

Врач из Коми рассказала о продуктах для иммунитета

Главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Коми, врач Консультативно-диагностического центра республики Ольга Вахнина ответила на вопросы БНК о пользе имбиря и лимона, рассказала, как острая пища помогает повысить сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям и может ли еда содержать вирус.
ИА БНК 00:24
Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Армия и оружие

Армия ЛДНР уничтожила БПЛА и живую силу ВСУ

Бойцы ЛНР нанесли ответный удар и уничтожили БПЛА. Сообщается о гибели солдата ВСУ, еще один получил ранения.
Политическая Экспертиза 05:02
8
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
673
Происшествия

УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
РИА Новости 10:56
3
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
305
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

ForPost 02:25
2,8K
Общество

При переводе автомобиля на газ в РФ оплатят до 90% расходов

В России при переводе автомобиля с бензина на газ оплатят до 90% расходов в рамках обновленной программы, которая начнет работать с 20 июля.
TatCenter вчера в 03:29
115
Армия и оружие

Пушков встал на защиту российского вооружения

ГЛАС.RU 00:44
5
Игры

В GOG Galaxy 2.0 добавлена интеграция с Epic Games Store

В GOG Galaxy 2.0 добавлена официальная интеграция с онлайн-сервисом Epic Games Store.
Актуальные Новости 09:24
1
Политика

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
2
Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
893
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news 03:20
1
Общество

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник московского «Спартака». За свою продолжительную карьеру трижды выходил в финал Кубка России, а также брал Кубок и Суперкубок Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок России по футболу
Ежегодное соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. В Кубке имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы, а также любительские футбольные клубы - победители региональных соревнований Третьего и Четвёртого дивизионов, прошедшие аттестацию в ПФЛ. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом России в Суперкубке и получает право выступить в Лиге Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное