"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 44

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 596

Экономика Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.

Спорт Blasphemous через пару недель бесплатно и масштабно расширят Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.

Здоровье Врач из Коми рассказала о продуктах для иммунитета Главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Коми, врач Консультативно-диагностического центра республики Ольга Вахнина ответила на вопросы БНК о пользе имбиря и лимона, рассказала, как острая пища помогает повысить сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям и может ли еда содержать вирус.

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».