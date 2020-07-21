Коронавирус
РИА НовостиЕщенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Происшествия
Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке
Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.
Известия 13:47
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В период февраль-март в Россию прибыли зараженные из Европы, которые завезли разнородный вирус.
Evo-rus.com 08:06
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
«Я на дне»: Накануне свадьбы Катя Кищук намекнула на расставание с женихом
Публикация в сторис выглядит, словно крик души, поскольку артистка призналась, что полностью опустошена и сейчас находится «на дне».
ГлобалМСК.ру 06:55
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Умер начальник противопожарной службы Ростовской области
Блокнот Ростов-на-Дону 09:04
Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
В подписи к снимкам Навка заявляет, что очень любит музыку и танцы, ведь они сопровождают ее на протяжении всей ее жизни.
Территория новостей вчера в 08:01
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Авто
В Сети показали фото кроссоверообразного универсала Skoda Rapid
Pnzdrive вчера в 10:33
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Спорт
Blasphemous через пару недель бесплатно и масштабно расширят
Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.
Игромания.ру вчера в 14:25
Наука
Мутация помогает некоторым людям различать до 100 млн цветов
Американские ученые пришли к выводу, что некоторые люди видят гораздо больше оттенков, чем предполагается.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Здоровье
Врач из Коми рассказала о продуктах для иммунитета
Главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Коми, врач Консультативно-диагностического центра республики Ольга Вахнина ответила на вопросы БНК о пользе имбиря и лимона, рассказала, как острая пища помогает повысить сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям и может ли еда содержать вирус.
ИА БНК 00:24
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Армия и оружие
Армия ЛДНР уничтожила БПЛА и живую силу ВСУ
Бойцы ЛНР нанесли ответный удар и уничтожили БПЛА. Сообщается о гибели солдата ВСУ, еще один получил ранения.
Политическая Экспертиза 05:02
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
РИА Новости 10:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Общество
При переводе автомобиля на газ в РФ оплатят до 90% расходов
В России при переводе автомобиля с бензина на газ оплатят до 90% расходов в рамках обновленной программы, которая начнет работать с 20 июля.
TatCenter вчера в 03:29
Игры
В GOG Galaxy 2.0 добавлена интеграция с Epic Games Store
В GOG Galaxy 2.0 добавлена официальная интеграция с онлайн-сервисом Epic Games Store.
Актуальные Новости 09:24
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22