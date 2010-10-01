Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
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Общество
Bloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Высокий уровень безработицы в Соединенных Штатах может сохраняться на протяжении длительного времени, поскольку рабочие места появляются медленнее, чем исчезают старые.
Экономика сегодня 13:29
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Армия и оружие
В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»
В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из них 66 человек проходят лечение в больницах, 39 находятся на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.
ИА Красная Весна 04:09
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Футбол
Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Армия и оружие
Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада
Evo-rus.com 09:39
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12 июня в 12:54
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Спорт
Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Футбол
«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.
Спорт-Экспресс 14:47
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
Политика
В Армении полиция задерживает сторонников оппозиционера Царукяна
ИА Красная Весна 08:03
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
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Полиция начала проверку по факту вечеринки в Орловской области
Полиция устанавливает обстоятельства проведения вечеринки в одном из парков отдыха в Орловской области, где действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса.
Известия 10:24
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17