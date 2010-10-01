Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 14 июня 2020 года: заболели 7481, вылечили 2931

КП - Ростов-на-Дону04:40

По числу новых заболевших COVID-19 лидируют Ростов и Батайск

Don2404:17

Число инфицированных COVID-19 выросло на 167

Правительство Ростовской области03:45

Власти назвали города Ростовской области, в которых обнаружили новые случаи коронавируса

161.ru03:50

Лидерами по числу новых зараженных коронавирусом на Дону стали Ростов и Батайск

Donday.ru04:03

Ещё два человека скончались от коронавируса в Ростовской области

Donnews.ru03:52

Новых инфицированных COVID-19 выявили в 15 городах и районах Дона

Дон-ТР04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Bloomberg: безработица в США может стать «вечной»

Высокий уровень безработицы в Соединенных Штатах может сохраняться на протяжении длительного времени, поскольку рабочие места появляются медленнее, чем исчезают старые.
Экономика сегодня 13:29
8
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
4K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
612
Армия и оружие

В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»

В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
1,5K
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
64
Общество

Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
9
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
110
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Религия

Бывший «духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

REGNUM 09:24
42
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,4K
Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
2
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из них 66 человек проходят лечение в больницах, 39 находятся на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.
ИА Красная Весна 04:09
78
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
393
Футбол

Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
30
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
68
Армия и оружие

Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада

Evo-rus.com 09:39
24
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
424
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
47
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
345
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12 июня в 12:54
23K
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
405
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
17
Спорт

Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Футбол

«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.
Спорт-Экспресс 14:47
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
191
Политика

В Армении полиция задерживает сторонников оппозиционера Царукяна

ИА Красная Весна 08:03
33
Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
8
Происшествия

Полиция начала проверку по факту вечеринки в Орловской области

Полиция устанавливает обстоятельства проведения вечеринки в одном из парков отдыха в Орловской области, где действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса.
Известия 10:24
27
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
231
ещё по теме
Главное