Экономика

REGNUMREGNUMЕщё 2,58 млрд рублей направят на выплаты на третьего ребёнка в РФ

Средства на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов России. Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб.
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В России ввели дополнительные выплаты на детей

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На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

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Правительство выделит 2,58 млрд рублей на выплаты за третьего ребенка

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Ещё 2,58 млрд рублей направят на выплаты на третьего ребёнка в РФ

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Мишустин: 36 регионов получат субсидии на поддержку многодетных семей

РЕН ТВвчера в 03:53
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Автоматически обработано 7417 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
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Происшествия

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
RT на русском 02:19
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Происшествия

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Экономика

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей 19 сентября в 23:12
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Происшествия

В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения

Аварийное отключение электроснабжения в городе Слюдянка, вызванное землетрясением, восстановлено.
Парламентская газета 04:33
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Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым».
Известия вчера в 10:00
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Космос

«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты

Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из документации на сайте госзакупок.
РИА Новости 01:02
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Происшествия

В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден за взятку в биткоинах

Бывший глава отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорен к 8 годам колонии за взятку от наркоторговца и раскрытие ему информации о планируемых задержаниях.
Московский Комсомолец 03:20
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Авто

Что новый ГОСТ для тонировки простым водителям готовит

Эксперты рассказали, стоит ли опасаться нового стандарта простым водителям.
Quto.ru 03:59
Экономика

Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса

Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 02:35
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Гаджеты

Новый монитор Xiaomi получит экран с частотой 240 или 360 Гц

Недавно появились известия о том, что Xiaomi планирует выпустить новый игровой монитор 11 ноября этого года.
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Экономика

В России пенсионеры смогут получить прибавку в 2500 рублей в 2021 году

В соответствии с законом, размер страховой пенсии пенсионера не может быть менее уровня прожиточного минимума в конкретном регионе.
Evo-rus.com 04:07
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Здоровье

Саратовский центр медицины катастроф планируют объединить со «скорой»

В Саратове центр медицины катастроф присоединят к скорой помощи.
Регион 64 03:25
Происшествия

ФСБ задержала в Петербурге бизнесмена по делу «Метростроя»

Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в элитном апарт-отеле "Кристалл" в Репино и задержали проживавшего там бизнесмена по фамилии Керимов.
DP.RU 04:34
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Происшествия

Под Тюменью из-за дикого кабана в автоаварии погибли четыре человека

Тюмень, 22 сентября 2020, 06:35 — REGNUM В Тюменской области на 141-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе в автоаварии погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 23:35
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Общество

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 03:35
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Здоровье

4 человека погибли от коронавируса в Крыму за сутки

За истекшие сутки в Крыму погибли 4 человека от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Крым 24 03:26
Политика

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости 03:36
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Недвижимость

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

Москва, 22 сентября 2020, 04:03 — REGNUM Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».
REGNUM вчера в 21:03
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Общество

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

В Минск, Бишкек и Нур-Султан полеты начнутся сегодня, 21 сентября, а в Сеул – 27 сентября.
Замана вчера в 02:14
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Космос

Китай запустил на орбиту новый спутник морского мониторинга

Китай запустил на орбиту новый спутник океанического мониторинга с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна вчера в 04:38
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости вчера в 19:09
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Кино

Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о победителях российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года.
Piter.tv 20 сентября в 01:42
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Шоу-бизнес

Боец MMA Лобов опубликовал интригующий пост с певицей Зарой

ФАН 03:02
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Космос

Российский спутник «Метеор-Э» сгорел в атмосфере над Атлантикой

Интерфакс 04:03
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Армия и оружие

Россия укрепила базу в Сирии после переброски сил США

Газета.Ru 19 сентября в 18:48
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Политика

Спецкор из Белого дома: RT предложил работу Дональду Трампу

3 ноября в США пройдут президентские выборы, на которых будет избран 46-й президент Соединённых Штатов.
RT на русском 03:01
Политика

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15
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Кино

Кинооператор Майкл Чэпмен скончался в возрасте 84 лет

REGNUM 03:54
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