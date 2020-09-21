Экономика
REGNUMЕщё 2,58 млрд рублей направят на выплаты на третьего ребёнка в РФ
Средства на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов России. Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб.
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Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
Происшествия
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском 04:38
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
RT на русском 02:19
Происшествия
Задержан сбивший пешеходов на Остоженке водитель Infiniti
Полиция задержала 26-летнего Эльмина Гулиева, сбившего на своем Infiniti в центре Москвы двух пешеходов на тротуаре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 02:25
Экономика
В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России
В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей 19 сентября в 23:12
Происшествия
В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения
Аварийное отключение электроснабжения в городе Слюдянка, вызванное землетрясением, восстановлено.
Парламентская газета 04:33
Политика
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым».
Известия вчера в 10:00
Космос
«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты
Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из документации на сайте госзакупок.
РИА Новости 01:02
Происшествия
В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден за взятку в биткоинах
Бывший глава отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорен к 8 годам колонии за взятку от наркоторговца и раскрытие ему информации о планируемых задержаниях.
Московский Комсомолец 03:20
Авто
Что новый ГОСТ для тонировки простым водителям готовит
Эксперты рассказали, стоит ли опасаться нового стандарта простым водителям.
Quto.ru 03:59
Экономика
Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса
Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 02:35
Гаджеты
Новый монитор Xiaomi получит экран с частотой 240 или 360 Гц
Недавно появились известия о том, что Xiaomi планирует выпустить новый игровой монитор 11 ноября этого года.
iXBT.com 03:22
Экономика
В России пенсионеры смогут получить прибавку в 2500 рублей в 2021 году
В соответствии с законом, размер страховой пенсии пенсионера не может быть менее уровня прожиточного минимума в конкретном регионе.
Evo-rus.com 04:07
Здоровье
Саратовский центр медицины катастроф планируют объединить со «скорой»
В Саратове центр медицины катастроф присоединят к скорой помощи.
Регион 64 03:25
Происшествия
ФСБ задержала в Петербурге бизнесмена по делу «Метростроя»
Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в элитном апарт-отеле "Кристалл" в Репино и задержали проживавшего там бизнесмена по фамилии Керимов.
DP.RU 04:34
Происшествия
Под Тюменью из-за дикого кабана в автоаварии погибли четыре человека
Тюмень, 22 сентября 2020, 06:35 — REGNUM В Тюменской области на 141-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе в автоаварии погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 23:35
Общество
Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 03:35
Здоровье
4 человека погибли от коронавируса в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму погибли 4 человека от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Крым 24 03:26
Политика
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости 03:36
Недвижимость
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
Москва, 22 сентября 2020, 04:03 — REGNUM Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».
REGNUM вчера в 21:03
Общество
Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран
В Минск, Бишкек и Нур-Султан полеты начнутся сегодня, 21 сентября, а в Сеул – 27 сентября.
Замана вчера в 02:14
Космос
Китай запустил на орбиту новый спутник морского мониторинга
Китай запустил на орбиту новый спутник океанического мониторинга с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости вчера в 19:09
Кино
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
В воскресенье, 20 сентября, стало известно о победителях российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года.
Piter.tv 20 сентября в 01:42
Армия и оружие
Россия укрепила базу в Сирии после переброски сил США
Газета.Ru 19 сентября в 18:48
Политика
Спецкор из Белого дома: RT предложил работу Дональду Трампу
3 ноября в США пройдут президентские выборы, на которых будет избран 46-й президент Соединённых Штатов.
RT на русском 03:01
Политика
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15