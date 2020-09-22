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REGNUM
REGNUM

Ещё 2,58 млрд рублей направят на выплаты на третьего ребёнка в РФ

Средства на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов России. Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб.В источнике
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Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости06:41
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газетавчера в 12:24
REGNUM

Ещё 2,58 млрд рублей направят на выплаты на третьего ребёнка в РФ

REGNUM04:31
ФедералПресс

Правительство выделит 2,58 млрд рублей на выплаты за третьего ребенка

ФедералПресс04:23
ИА Красная Весна

Мишустин утвердил допфинансирование выплат на третьего ребенка

ИА Красная Весна04:11
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ru04:35
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:23

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
РИА Новости07:25

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
РИА Новости06:44
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, прибыл в Республику Беларусь для участия во втором этапе совместный белорусско-российских маневров «Славянское братство».
Военное дело03:03
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Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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