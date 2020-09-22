Средства на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов России. Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб.