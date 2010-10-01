Ещё 312 человек в Москве полностью здоровы после лечения от кроронавируса, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ещё 312 человек выздоровели от коронавируса в Москве

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