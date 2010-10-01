Коронавирус

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Ещё 312 человек в Москве полностью здоровы после лечения от кроронавируса, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

РБК04:08

В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

Вести.Ru03:30

Еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва03:12

Более трех тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве за все время

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:23

В Москве ещё 312 человек вылечились от коронавируса

RT на русском03:11

В Москве от коронавируса вылечились в общей сложности 3047 человек

Интерфакс03:08

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 3 тыс

ТАСС03:04
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия

В МВД сообщили о задержании «вора в законе»

В МВД РФ сообщили о задержании вора в законе, возглавлявшего ОПГ.
РЕН ТВ 08:13
Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости 09:45
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
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Культура

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Транспорт

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
РБК 08:49
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,7K
Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
1,3K
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,7K
Общество

73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1,2K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
20
Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
207
Общество

99-летний ветеран возглавляет британские музыкальные чарты

Ревизор.ру 01:15
Общество

ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
РИА Новости 07:12
33
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю январскую зарплату москвичей

В январе москвичи в среднем получили 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
Газета.Ru 09:42
1,5K
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

Что происходит 08:16
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Единоборства

Бойцовский Остров UFC откроется в июне

«Бойцовский Остров откроется в июне», - заявил руководитель организации.
FightTime.ru 03:35
Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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