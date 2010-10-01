Коронавирус
Радио 1Ещё 312 человек выздоровели от коронавируса в Москве
Ещё 312 человек в Москве полностью здоровы после лечения от кроронавируса, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Более трех тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве за все время
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:23
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Live24 вчера в 10:20
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Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
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Kursk.com 06:26
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Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
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Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
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Lenta.ru 02:42
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Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
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В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
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ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
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Экономика
Мосгорстат назвал среднюю январскую зарплату москвичей
В январе москвичи в среднем получили 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
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Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
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«Бойцовский Остров откроется в июне», - заявил руководитель организации.
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В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
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