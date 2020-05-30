Коронавирус
RT на русскомЕщё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Ещё 3599 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 78 324, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3474 человека.
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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч пациентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:51
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Общество
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Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
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Футбольные лиги в России могут быть переименованы
Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
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Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Экономика
У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры
Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 04:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Экономика
Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru вчера в 08:06
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
РИА Новости вчера в 22:40
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Шоу-бизнес
Влада Соколовского уличили в романе с финалисткой кастинга в Serebro
Известно, что екатеринбурженка Ангелина Суркова в 2018 году вошла в топ-15 исполнительниц, которые претендовали на роль солистки группы Serebro.
WMJ.ru 28 мая в 16:43
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным
Российский защитник Альберт Яруллин продолжит выступления за Ак Барс.
Советский спорт 05:08
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Общество
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:15
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02