Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Наибольший рост заболеваемости отмечен во Владимире, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах.

Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

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