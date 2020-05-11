Коронавирус

Владимирские ведомостиВладимирские ведомостиЕщё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Наибольший рост заболеваемости отмечен во Владимире, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах.
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Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387

РИА Новости03:17

Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном

КП - Владимир03:15

Плюс 61 новый случай заражения коронавирусом за сутки во Владимирской области . Половина новых диагнозов на COVID-19 зафиксирована в Гусь-Хрустальном

Зебра ТВ03:08

Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека

ПроВладимир03:07

12 мая. Карта коронавируса. Опять всплеск заболеваемости в Гусь-Хрустальном

ТВ Миг03:09

Число зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось до 1326

Губерния-33вчера в 03:01

1326 человек заразились коронавирусом во Владимирской области

ГТРК Владимирвчера в 05:31
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

ТАСС 03:28
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11

ТАСС 03:29
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

РБК 03:51
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Единоборства

Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи

Московский Комсомолец вчера в 18:51
Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
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Происшествия

В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне

Российская газета 02:08
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Газета.Ru 03:09
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Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
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Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Общество

Почему в Астраханской области продлили карантин

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Общество

Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения

Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Gazeta.SPb вчера в 16:01
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
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