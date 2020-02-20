Происшествия
BFM.ruЕще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Японские медики выявили коронавирус еще у двоих граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама. Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в Японии. В ближайшее время инфицированных россиян доставят в больницу, где им будет оказана необходимая помощь.
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Путин пошутил о работе микрофонов на коллегии ФСБ
Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Во время мероприятия произошёл сбой.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Политика
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Спорт
В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоятся два масс-старта
Армия и оружие
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Турция готова начать военную операцию в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.
Технологии
В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V
В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Кино
Три фильма подали заявки на рибейт из бюджета Пермского края
Наука
В Китае создали крылья, работающие от солнечного света
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Происшествия
Самолет из Уханя прибывает на Украину
Ранее украинские СМИ сообщали, что лайнер направляется в «Борисполь», однако его маршрут на онлайн-радаре указывает на то, что самолет летит в Харьков.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Энергетика
«Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.
Здоровье
Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА
Для обеспечения лекарствами больных спинальной мышечной атрофией, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей, но средств нет, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Гаджеты
Sony представила бюджетный Xperia L4
Sony анонсировала смартфон Xperia L4.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Гаджеты
Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами
В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
Экономика
МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее
По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Происшествия