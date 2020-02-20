Происшествия

BFM.ruBFM.ruЕще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

Японские медики выявили коронавирус еще у двоих граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама. Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в Японии. В ближайшее время инфицированных россиян доставят в больницу, где им будет оказана необходимая помощь.
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