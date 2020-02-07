Происшествия

RT на русскомRT на русскомЕщё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.
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Два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess скончались

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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

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Еще у двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:44

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:32

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РБКвчера в 23:27

Еще у двоих россиян на лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус

Газета.Ru02:51

Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус

ТАССвчера в 23:20
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Полина Диброва рассказала о состоянии супруга

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Берлинский кинофестиваль встречает юбилей с некоторыми изменениями

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Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
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В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК

Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Новая газета вчера в 09:42
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Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru 18 февраля в 07:51
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Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Технологии

Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт

В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
Lenta.ru 02:00
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

RT на русском 01:16
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
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В экстренно севшем во «Внуково» SSJ-100 мог находиться Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает источник Федерального агентства новостей.
ФАН 18 февраля в 14:46
Технологии

Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»

В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
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Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
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Происшествия

Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
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Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
Происшествия

Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание

Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
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СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Общество

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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Искусственный легочный клапан подстроился под растущее сердце

Американские и британские биологи создали искусственный легочный клапан, способный подстраиваться под растущее сердце, и протестировали его на овцах, сообщается в Science Translational Medicine.
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Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
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Зеленского во время визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
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Гребной электродвигатель ледокола «Арктика» не подлежит восстановлению

Гребной двигатель, установленный на правом валу ледокола «Арктика», не подлежит восстановлению.
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Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

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Здоровье

Ученый допустил эпидемию коронавируса в России

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Газета.Ru вчера в 15:26
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