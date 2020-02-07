Происшествия
RT на русскомЕщё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.
Читать в источнике
Оценить386
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Полина Диброва рассказала о состоянии супруга
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Кино
Берлинский кинофестиваль встречает юбилей с некоторыми изменениями
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Технологии
Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт
В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Происшествия
В экстренно севшем во «Внуково» SSJ-100 мог находиться Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает источник Федерального агентства новостей.
Технологии
Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»
В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Происшествия
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Происшествия
ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов
Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Происшествия
Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание
Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество
Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Наука
Искусственный легочный клапан подстроился под растущее сердце
Американские и британские биологи создали искусственный легочный клапан, способный подстраиваться под растущее сердце, и протестировали его на овцах, сообщается в Science Translational Medicine.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
Политика
Зеленского во время визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Общество
Гребной электродвигатель ледокола «Арктика» не подлежит восстановлению
Гребной двигатель, установленный на правом валу ледокола «Арктика», не подлежит восстановлению.
Футбол
Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого
Здоровье
Ученый допустил эпидемию коронавируса в России
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.