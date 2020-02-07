Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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