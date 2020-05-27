Пресс-служба команды отмечает, что 20-летний игрок не контактировал ни с кем из других футболистов или представителей клуба и сейчас находится на самоизоляции в своей казанской квартире. Ранее коронавирус был выявлен у другого игрока казанского «Рубина» - защитника Константина Плиева.

Ещё один футболист «Рубина» заболел коронавирусом

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 38

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,4K

Хоккей «Локомотив» обменял вратаря Красоткина в «Сибирь» «Сибирь» и ярославский «Локомотив» совершили обмен. В результате сделки новосибирский клуб пополнился голкипером Антоном Красоткиным.

Общество Мишустин предложил увеличить пособия по безработице для всех россиян Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считают в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Здоровье Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет. 85

Наука Компьютер обучили предсказывать сложную динамику кубитов Для практической реализации квантовых вычислений требуется решить сложную задачу: эффективно управлять динамикой квантовых битов (кубитов) при наличии внешних шумов. 4

Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 743

Политика Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России. 105

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 29

Общество В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 158

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 621

Здоровье Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.