Коронавирус
Свободная ПрессаЕщё один футболист «Рубина» заболел коронавирусом
Пресс-служба команды отмечает, что 20-летний игрок не контактировал ни с кем из других футболистов или представителей клуба и сейчас находится на самоизоляции в своей казанской квартире. Ранее коронавирус был выявлен у другого игрока казанского «Рубина» - защитника Константина Плиева.
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