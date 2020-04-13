Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЕщё один футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса

Несмотря на приостановку в федерации футбола Бурунди планируют доиграть сезон до конца мая. Напомним, что все европейские чемпионаты, кроме белорусской Высшей лиги, приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на лето 2021-го года.
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Календарь чемпионата Бурунди переработан, но не из-за коронавируса, а из-за выборов

Спорт-Экспресс12:04

Чемпионат Бурунди был приостановлен из-за пандемии коронавируса

RT на русском05:46

Чемпионат Бурунди по футболу приостановили из-за коронавируса

Sport24.ru04:18

Ещё один футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса

Евро-футбол.ру04:43

Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат04:01

Ещё один футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса

Sport.ru05:00

Какие спортивные соревнования сопротивляются пандемии

Коммерсантъ12 апреля в 09:09
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
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Ученые сообщили о возможном заражении коронавирусом от трупа

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Lenta.ru 12:29
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Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

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Здоровье

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Армия и оружие

«США воруют нефть, а турки идут на Идлиб»: что началось в Сирии

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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Американские власти считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, хотя окончательных выводов на этот счет у разведки и специалистов правительства США нет.
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Бывший футболист Алиев назвал Крым частью Украины

Известный по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив» украинский хавбек Александр Алиев рассказал свое мнение о госпринадлежности Крыма, передает Spоrt24.
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В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
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Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
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Volkswagen Tayron стал купеобразным и гибридным

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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
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