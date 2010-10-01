Экономика

REGNUMREGNUMЕщё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей.
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В Чувашии создадут территорию опережающего экономического развития

ТАСС11:45

Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

Хĕрлĕ ялав01:23

Ещё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

REGNUM07:20

Инвестиции от присвоения Новочебоксарску статуса ТОСЭР оценили в 10 млрд

Правда ПФО06:13

Глава МЭР и врио главы Чувашии обсудили ход реализации программ поддержки бизнеса в регионе

Минэкономразвития России03:51

Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

Комсомольская правда03:15

Новочебоксарск получит статус ТОСЭР

ГТРК Чувашия11:40
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Здоровье

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
14
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
117
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
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Авто

Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento

В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили 22:18
7
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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Футбол

«Манчестер Сити» назван наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов, у «Реала» и «Ювентуса» лишь по 2% на успех

Наиболее вероятным победителем ЛЧ назван «Манчестер Сити» — 30%. На втором месте значится «Бавария» (22%).
Матч ТВ 19:47
Общество

Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru 21:01
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Политика

США разочарованы решением Эрдогана по собору Святой Софии

Вашингтон, 11 июля 2020, 00:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки разочарованы решением властей Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть и ожидают услышать от официальной Анкары информацию о том, как историческая достопримечательность останется доступной для всех посетителей.
REGNUM 17:08
Шоу-бизнес

Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33
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Технологии

Сбербанк запустил собственный платежный сервис Sberpay

Как сообщает ToDay News Ufa, в России начал работу платежный сервис Sberpay.
ToDay News Ufa вчера в 07:25
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Хоккей

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
2
Политика

Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
3
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
372
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,6K
Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
4
Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета 05:19
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Финансы

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 9 июля

Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с ситуацией на текущих торгах фондовых бирж.
Экономика сегодня 08 июля в 06:27
Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
307
Футбол

Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире

На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer 06:32
Экономика

В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары

В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском 18:20
16
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
18
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Происшествия

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
4
Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 12:11
331
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество

В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных

В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
13
Здоровье

Травников оценил новый проект в сфере генетических технологий в НСО

В Новосибирской области стартовал масштабный проект в сфере генетических технологий, об это сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 04:19
2
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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