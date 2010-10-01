Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей.

Ещё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 14

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 117

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 134

Политика США разочарованы решением Эрдогана по собору Святой Софии Вашингтон, 11 июля 2020, 00:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки разочарованы решением властей Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть и ожидают услышать от официальной Анкары информацию о том, как историческая достопримечательность останется доступной для всех посетителей.

Хоккей Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Политика Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. 3

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,6K

Здоровье Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно. 4

Финансы Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 9 июля Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с ситуацией на текущих торгах фондовых бирж.

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 307

Футбол Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.

Происшествия В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК. 18

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 4

Общество Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. 331

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.