Экономика
REGNUMЕщё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей.
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Глава МЭР и врио главы Чувашии обсудили ход реализации программ поддержки бизнеса в регионе
Минэкономразвития России03:51
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили 22:18
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Футбол
«Манчестер Сити» назван наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов, у «Реала» и «Ювентуса» лишь по 2% на успех
Наиболее вероятным победителем ЛЧ назван «Манчестер Сити» — 30%. На втором месте значится «Бавария» (22%).
Матч ТВ 19:47
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru 21:01
Политика
США разочарованы решением Эрдогана по собору Святой Софии
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки разочарованы решением властей Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть и ожидают услышать от официальной Анкары информацию о том, как историческая достопримечательность останется доступной для всех посетителей.
REGNUM 17:08
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33
Технологии
Сбербанк запустил собственный платежный сервис Sberpay
Как сообщает ToDay News Ufa, в России начал работу платежный сервис Sberpay.
ToDay News Ufa вчера в 07:25
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета 05:19
Финансы
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 9 июля
Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с ситуацией на текущих торгах фондовых бирж.
Экономика сегодня 08 июля в 06:27
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer 06:32
Экономика
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском 18:20
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 12:11
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
Здоровье
Травников оценил новый проект в сфере генетических технологий в НСО
В Новосибирской области стартовал масштабный проект в сфере генетических технологий, об это сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 04:19