Экономика
REGNUMЕщё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей.
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Глава МЭР и врио главы Чувашии обсудили ход реализации программ поддержки бизнеса в регионе
Минэкономразвития России03:51
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Слово и Дело 12:29
Здоровье
Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса
Народные новости 09:18
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет 17:12
Футбол
Аршавин высказался о дисквалификации Тедеско
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:35
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В ВОЗ не исключают возврата в России ограничений из-за коронавируса
По словам Вуйнович, вернуть все ограничельные меры по коронавирусу в России могут, если граждане не будут соблюдать дистанцию и количество инфицированных будет расти.
МонаВиста 03:00
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Политика
Директор СВР Нарышкин прокомментировал причину задержания Сафронова
Задержание и предъявление обвинения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не связано с его профессиональной деятельностью, сообщил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Экономика сегодня 04:34
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты МИДа Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, которого вызвали в ведомство в связи с заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:44
Здоровье
В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса
Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 17:41
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Военное дело 08 июля в 01:58
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Общество
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Происшествия
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Коммерсантъ 07:31
Кино
Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM 16:32
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01