Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей.

Ещё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

Футбол Аршавин высказался о дисквалификации Тедеско Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, передает "Матч ТВ".

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Общество Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать. 93

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 12

Политика Директор СВР Нарышкин прокомментировал причину задержания Сафронова Задержание и предъявление обвинения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не связано с его профессиональной деятельностью, сообщил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 173

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 9

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Дипломаты МИДа Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, которого вызвали в ведомство в связи с заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет РИА Новости.

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Общество США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. 5

Кино Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ» Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.