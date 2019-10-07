Политика
RT на русскомЕщё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление адвоката Марка Заида.
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Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Гари Невилл: «„Манчестер Юнайтед“ получает ту боль, которую заслуживает»
«МЮ» получает ту боль, которую заслуживает.
Матч ТВ 17:58
Армия и оружие
42 года назад МиГ-29 совершил первый полёт
Первый полёт, произведённый 6 октября 1977 года, подтвердил удачную конструкцию истребителя.
Парламентская газета 01:08
Политика
Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии
В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Космос
Инопланетяне могут следить за Землей с астероидов
Внеземные цивилизации могут следить за нами с ко-орбитальных астероидов (движущихся по одной орбите с Замлей) на протяжении миллионов лет.
Алтапресс 04 октября в 12:25
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
Депутата Госдумы Ингу Юмашеву сотрудники ФБР допрашивали в аэропорту Нью-Йорка около часа.
Говорит Москва 06:40
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Космос
Обнаружены следы взрыва в центре нашей галактики
Rusargument 17:41
Шоу-бизнес
Петросян смог прорваться в квартиру Степаненко
ФАН вчера в 05:25
Политика
Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом
Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
REGNUM 11:24
Политика
Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Политика
Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан
Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.
RT на русском 18:15
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы.
РБК вчера в 07:20
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Охинская красавица прошла в следующий раунд шоу «Танцы на ТНТ»
Уроженка Сахалинской области Ольга Сницарь прошла в следующий раунд шестого сезона шоу «Танцы на ТНТ».
РИА Сахалин-Курилы 01:47
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25