с чего всё началось

Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление адвоката Марка Заида.

Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа

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