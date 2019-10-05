Политика
RT на русскомЕщё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление адвоката Марка Заида.
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с чего всё началось
Еще один сотрудник разведслужб США подал жалобу на содержание телефонной беседы президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил телеканалу ABC News юрист информатора Марк Зайд.Коммерсантъ11:32
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Второй сотрудник разведки США намерен подать жалобу против Трампа по Украине
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