Ещё один матч брянского «Динамо» в ФНЛ отменён из-за коронавируса
Матч восьмого тура первенства ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Причина – режим карантина в брянском клубе после вспышки коронавирусной инфекции. Встреча должна была состояться в среду, 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
Брянскому «Динамо» будут засчитаны три технических поражения
Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2» был отменён из-за коронавируса у хозяев. По информации Metaratings.ru, на 7 сентября выявлено уже десять положительных результатов.
Metaratings04:21
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