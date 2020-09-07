Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Ещё один матч брянского «Динамо» в ФНЛ отменён из-за коронавируса

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Причина – режим карантина в брянском клубе после вспышки коронавирусной инфекции. Встреча должна была состояться в среду, 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
Metaratings

Брянскому «Динамо» будут засчитаны три технических поражения

Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2» был отменён из-за коронавируса у хозяев. По информации Metaratings.ru, на 7 сентября выявлено уже десять положительных результатов.
Metaratings04:21
Подробнее о событии
Матч ТВ

ФНЛ отменила второй подряд матч брянского «Динамо» из-за вспышки коронавируса

Матч ТВ09:56
Soccer.ru

Стала известна дата заседания РФС по матчу «Динамо» Брянск — «Спартак-2»

Soccer.ru09:26
БрянскToday

Фанаты брянского «Динамо» возмущены решением футбольных чиновников

БрянскToday06:43
Брянская улица

В брянском «Динамо» 10 футболистов заразились коронавирусом

Брянская улица07:19
Metaratings

ФНЛ сообщила об отмене матча «Динамо» Брянск – «Нефтехимик»

Metaratings09:03
Городской32 (Брянск)

Из-за коронавируса брянскому «Динамо» засчитают три технических поражения

Городской32 (Брянск)07:00
Чемпионат

Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса

Чемпионат08:18

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Evo-rus.com06:33
161

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
3,2K

Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый город05:35
11

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
140

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
315

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
4