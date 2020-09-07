Новый Век 12

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Причина – режим карантина в брянском клубе после вспышки коронавирусной инфекции. Встреча должна была состояться в среду, 9 сентября.