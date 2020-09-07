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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Ещё один матч брянского «Динамо» в ФНЛ отменён из-за коронавируса

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Причина – режим карантина в брянском клубе после вспышки коронавирусной инфекции. Встреча должна была состояться в среду, 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
Metaratings

Брянскому «Динамо» будут засчитаны три технических поражения

Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2» был отменён из-за коронавируса у хозяев. По информации Metaratings.ru, на 7 сентября выявлено уже десять положительных результатов.
Metaratings04:21
Подробнее о событии
Матч ТВ

ФНЛ отменила второй подряд матч брянского «Динамо» из-за вспышки коронавируса

Матч ТВ09:56
Soccer.ru

Стала известна дата заседания РФС по матчу «Динамо» Брянск — «Спартак-2»

Soccer.ru09:26
Чемпионат

Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса

Чемпионат08:18
Брянская улица

В брянском «Динамо» 10 футболистов заразились коронавирусом

Брянская улица07:19
Metaratings

ФНЛ сообщила об отмене матча «Динамо» Брянск – «Нефтехимик»

Metaratings09:03
Городской32 (Брянск)

Из-за коронавируса брянскому «Динамо» засчитают три технических поражения

Городской32 (Брянск)07:00
БрянскToday

Фанаты брянского «Динамо» возмущены решением футбольных чиновников

БрянскToday06:43

В Марокко разрешили полеты на Royal Air Maroc из безвизовых стран

Граждане стран, которым для въезда в Марокко не требуется виза, могут воспользоваться рейсами национального авиаперевозчика королевства компании Royal Air Maroc при наличии приглашения от марокканской компании или подтвержденной брони в отеле.
В Марокко разрешили полеты на Royal Air Maroc из безвизовых стран
Известия12:44
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русском14:10
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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