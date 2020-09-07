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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Ещё один матч брянского «Динамо» в ФНЛ отменён из-за коронавируса

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Причина – режим карантина в брянском клубе после вспышки коронавирусной инфекции. Встреча должна была состояться в среду, 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
Metaratings

Брянскому «Динамо» будут засчитаны три технических поражения

Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2» был отменён из-за коронавируса у хозяев. По информации Metaratings.ru, на 7 сентября выявлено уже десять положительных результатов.
Metaratings04:21
Подробнее о событии
Матч ТВ

ФНЛ отменила второй подряд матч брянского «Динамо» из-за вспышки коронавируса

Матч ТВ09:56
Soccer.ru

Стала известна дата заседания РФС по матчу «Динамо» Брянск — «Спартак-2»

Soccer.ru09:26
Чемпионат

Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса

Чемпионат08:18
Брянская улица

В брянском «Динамо» 10 футболистов заразились коронавирусом

Брянская улица07:19
Metaratings

ФНЛ сообщила об отмене матча «Динамо» Брянск – «Нефтехимик»

Metaratings09:03
Городской32 (Брянск)

Из-за коронавируса брянскому «Динамо» засчитают три технических поражения

Городской32 (Брянск)07:00
БрянскToday

Фанаты брянского «Динамо» возмущены решением футбольных чиновников

БрянскToday06:43

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

Белорусская милиция приняла заявление родственников члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой о её исчезновении, сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой
RT на русском13:41

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор

Поп-певица, теле- и радиоведущая, бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова в который раз вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков новым фото, опубликованным ею в Instagram.
Территория новостей07:00
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Активисты Гонконга, Таиланда и Тайваня бойкотируют «Мулан»

Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru09:26

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к длительным тюремным срокам восьмерых фигурантов дела об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Интерфакс10:39
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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