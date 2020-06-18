Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.

с чего всё началось

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.

Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

Политика Песков ответил на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к россиянам в промежутке между парадом Победы и голосованием по Конституции. 5

Общество Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.

Общество ВОЗ: проведение парадов и голосования в России связано с рисками Сама организация же может лишь давать рекомендации и указания, если ее об этом попросят.

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 876

Общество Минтруд назвал причины сокращения оплаты больничного Больничный рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа сотрудника, однако в исключительных случаях за основу пособия берут размер МРОТ. 3

Экономика НДФЛ для богатых может вырасти до 15% Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают. 4,4K

Общество Осталось две недели до перехода на карту «МИР» При обработке платежных документов кредитными организациями, зачисление на карты иного типа (не «МИР») произведено не будет, а денежные средства вернутся на лицевой счет ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения». 12

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 676

Общество Игровая студия CD Projekt RED открыто поддержала извращенцев Радужный флаг, символ поддержки ЛГБТ-сообщества, появился на аватарке игровой студии CD Projekt RED в соцсетях, 15 июня его разместили на странице компании в Facebook. 3

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 10

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 251

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K