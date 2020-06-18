Коронавирус
REGNUMЕщё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам
«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
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Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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