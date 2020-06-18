Экономика
REGNUMЕщё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам
«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
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Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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Политика
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Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
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В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
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Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
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Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
Происшествия
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
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Происшествия
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Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах
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