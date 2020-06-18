Экономика

REGNUMREGNUMЕщё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
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с чего всё началось

На президентские выплаты медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.
ТАСС04:56

Подробнее о событии

Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам

Фонтанка.Ру05:39

На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей

Комсомольская правда05:31

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

RT на русском05:30

Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Газета.Ru05:15

Общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов рублей

Вести.Ru05:14

Мишустин: На президентские выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, выделят еще более 1 млрд руб

Агентство Москва05:08

Еще более 1 млрд рублей выделят на выплаты медикам по COVID-19

Известия04:59
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
7,8K
Общество

Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим.
RZN.info 06:08
Общество

Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога

Правительство и администрация президента обсуждают введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как одной из возможных антикризисных мер, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:36
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Кино

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Происшествия

Предотвращено массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии

Молодой человек из Улан-Удэ планировал устроить массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии, в ходе подготовки к теракту он взорвал минимум 15 бомб, сообщил Следственный комитет.
Взгляд.ру 07:23
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Здоровье

Как распознать плохого врача, рассказал доктор Мясников

Доктор Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного врача.
Соловей.Инфо 06:15
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
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Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
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Политика

Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России

"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
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Интернет

В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений

Телеканал Санкт-Петербург 07:29
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Авто

Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival

Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 03:31
7
Космос

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября

Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
7
Происшествия

В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере

Российская газета 07:52
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,2K
Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Вести Подмосковья вчера в 13:12
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Политика

Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
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Общество

МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

Позиция МИД не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и июне-июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
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Здоровье

Медики назвали признаки алкогольной зависимости

В Соединенном Королевстве специалисты отталкиваются от общего уровня потребления спиртного – до 14 единиц в неделю.
Evo-rus.com 01:23
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Общество

Игровая студия CD Projekt RED открыто поддержала извращенцев

Радужный флаг, символ поддержки ЛГБТ-сообщества, появился на аватарке игровой студии CD Projekt RED в соцсетях, 15 июня его разместили на странице компании в Facebook.
ИА Красная Весна 06:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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