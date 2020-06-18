Коронавирус
RT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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Политика
В Кремле не исключили возможность обращения Путина перед голосованием
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, если посчитает нужным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA
Ранее лучших бойцов в истории назвали бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо и бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье.
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Свободные Медиа вчера в 03:14
Игры
Продвинутая физика и трассировка лучей: энтузиасты выпустили демоверсию ремейка Deus Ex на Unreal Engine 4
Команда независимых разработчиков уже некоторое время трудится над ремейком Deus Ex на движке Unreal Engine 4. Недавно энтузиасты поделились результатами своих трудов, выпустив демоверсию проекта.
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Общество
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Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Здоровье
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Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптомы рака кишечника.
Вечерний курьер 06:20
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Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
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Энергетика
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РБК 16 июня в 06:54
Технологии
Дуров раскритиковал Apple за монополию на распространение приложений
Основатель Telegram Павел Дуров выступил против монополии Apple на распространение приложений для iPhone через AppStore.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году
Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
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Авто
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Завод компании Volkswagen, расположенный в Дрездене, распахнул свои двери для покупателей электрохэтчей e-Golf.
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Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Российская газета 03:13
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Двойняшки Максима Галкина творчески поздравили отца с 44-летием
Сегодня, 18 июня, известный телеведущий Максим Галкин празднует день рождения.
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Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука
Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась досрочно лишить депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, лишение его мандата поддержали лишь 175 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Шоу-бизнес
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Sport.ru вчера в 13:29
Происшествия
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БК55 06:24
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Дело возбуждено по факту обрушения перехода на комбинате под Иваново
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Футбол
Байрамян стал нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал первым зараженным коронавирусом в команде.
Sport24.ru 06:34
Политика
Песков ответил на обвинения России в использовании коронавируса в своих целях
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает звучащие в Великобритании обвинения в использовании коронавируса в собственных интересах.
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РБК вчера в 06:03
Политика
В Финляндии ответили на вопрос Трампа о принадлежности к России
Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу "The Room Where It Happened: A White House Memoir" экс-советника американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона.
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Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
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Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38