Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.

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«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

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