В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

с чего всё началось

Как писал NEWS.ru ранее, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае 2 февраля в провинции Хунань. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства КНР. Минсельхоз получил отчёт о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят.

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

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