Общество
News.ruЕщё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
Как писал NEWS.ru ранее, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае 2 февраля в провинции Хунань. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства КНР. Минсельхоз получил отчёт о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят.
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с чего всё началось
В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.РИА Новостивчера в 19:24
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Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в китайской провинции Сычуань
Московский Комсомолецвчера в 20:00
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Здоровье
Карантин во всех школах Снежинска продлен на неделю
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Политика
Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию
Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Происшествия
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Экономика
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» захотели продать
Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Происшествия
Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).