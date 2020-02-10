Общество

News.ruNews.ruЕщё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Как писал NEWS.ru ранее, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае 2 февраля в провинции Хунань. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства КНР. Минсельхоз получил отчёт о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.
РИА Новостивчера в 19:24

Подробнее о событии

В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

РИА Новостивчера в 19:24

В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

Lenta.ruвчера в 19:43

Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае

Российская газетавчера в 20:35

Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в китайской провинции Сычуань

Московский Комсомолецвчера в 20:00

Вспышка птичьего гриппа произошла в Китае

Телеканал 360°вчера в 21:01

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Известиявчера в 21:41

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

News.ruвчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

BFM.ru 08 февраля в 09:35
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Общество

Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году

Правительство проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08 февраля в 08:49
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
ФАН 00:13
Политика

Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

REGNUM вчера в 22:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Псковское агентство информации 01:45
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Политика

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 01:25
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Здоровье

Карантин во всех школах Снежинска продлен на неделю

«Оперативный штаб для координации мероприятий по профилактике гриппа и других инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа принял решение о продлении карантина во всех школах и для всех классов по 15 февраля включительно», – сообщили в администрации города.
Доступ1 вчера в 02:41
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск 07 февраля в 10:32
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Происшествия

Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

REGNUM вчера в 01:17
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
RT на русском 00:24
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Газета.Ru вчера в 10:01
Энергетика

«Нафтогаз Украины» захотели продать

Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Lenta.ru 02:02
Политика

Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 07 февраля в 14:05
Происшествия

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Российская газета 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное