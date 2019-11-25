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ТАСС СпортТАСС СпортЕськов рассудит «Лугано» и «Копенгаген» в матче футбольной Лиги Европы

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Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским футбольным клубом "Лугано" и датским "Копенгагеном". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
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