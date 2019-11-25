Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства. Об этом заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, сообщает «Спoрт-экcпресс».

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

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