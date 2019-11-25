РПЛ
ProstoProSportЕськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства. Об этом заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, сообщает «Спoрт-экcпресс».
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Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Политика
Матвиенко назвала срок доработки закона о борьбе с домашним насилием
К 1 декабря парламентарии планируют доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 25 ноября.
Происшествия
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»
Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Хоккей
Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
В Польше из университета исключена студентка, назвавшая украинку «животным»
Ректорат Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранил от учёбы студентку медицинского факультета, которая оскорбила в поезде украинку, а затем ещё и выложила видео на YouTube.
Авто
RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander
Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
Экономика
В Дагестане долги за электроэнергию достигли 37,5 млрд рублей
Как стало известно от пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ стала предметом совещания в Минстрое РФ.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины
На Украине полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля уполномоченного по правам ребенка Украины Николая Кулебы, после которой он был госпитализирован.